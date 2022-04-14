Sosyal medya çeteleri denetim altına alınmalı

Yeni Akit Ankara

Twitter’da kendisini gazeteci olarak tanıtan İbrahim Haskoloğlu adlı şahıs, önceki gece “Devletin bilgileri çalındı” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın kimlikleri olduğu iddiasıyla düzmece görseller yayınladı. Haskoloğlu adlı etki ajanı, 84 milyonun kimlik, adres, sağlık gibi tüm bilgilerinin çalındığını ve internet üzerinden çok ucuza satıldığını iddia etti.

Devlet yalanladı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ise iddiaları yalanlayarak ‘e- Devlet verilerinin sızdığı’ iddiasının bir tür oltalama ve dolandırıcılık yöntemi olduğunu duyurdu. Açıklamada “Verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığı tespit edilmiştir” denildi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet Kapısı da konuyla ilgili “e-Devlet Kapısı veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır” açıklamasını yaptı.

Bu çeteler için acilen kanun çıkarılmalı!

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Avukat Ebubekir Esad Baş, “Bilgi kirliliklerinin cezai müeyyidesi zor. İdari tasarruf gerekir. Ayrıca bu tarz olaylar toplumsal tedirginlik, gündem değiştirme çabalarını içeriyor. Toplumda infial uyandıran hesaplar kahir ekseriyetle yurt dışı tabanlıdır. Bazı hesapların ve paylaşımların kaldırılması, askıya alınması talepleri ilgili kuruluşlar tarafından ‘trajikomik’ gerekçelerle reddediliyor. Tiktok gibi aileyi, nesli ifsad eden platformların yeniden yapılandırılması ve sınırlandırılması gerekmektedir. Aynı şekilde Twitter, Facebook, YouTube portallarındaki ‘çetelerin’ kontrol edilebilmesi için acilen tam teşekküllü bir mevzuat/Kanun çalışması yapılmalıdır. Kamu barışını bozmakla görevli bu çetelerle ancak bu şekilde mücadele edilebilir” dedi.

Gerçek ve sahte kimlik nasıl ayırt edilir?

Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun ise gerçek kimlik ile sahte kimlik arasındaki farklara ilişkin bilgiler vererek, “Kimliklerin sahtesini yapmakta dolandırıcıların en çok kullandığı yöntem fotoğrafı değiştirmektir. Kimliğin üzerindeki soğuk mühüre bakmak lazım. Bu damga fotoğrafın yarısını içine alarak kabartmalı şekilde yapılandır. Eğer kabartma yoksa o kimlik sahtedir. T.C Kimlik numarası hiçbir zaman ‘sıfır’ ile başlamaz. Kabartmaya, soğuk damgaya dikkat etmek lazım. Telefonlara yüklenen bir yazılım ile TC kimlik numaralarının gerçek olup olmadığı kontrol edilebilir” şeklinde konuştu.