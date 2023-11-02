  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Sosyal medya çalkalanıyor! İşte Kılıçdaroğlu’nun son hali
Sosyal Medya

Sosyal medya çalkalanıyor! İşte Kılıçdaroğlu’nun son hali

Yeniakit Publisher
2023-11-02 08:41:00 -
Sosyal medya çalkalanıyor! İşte Kılıçdaroğlu’nun son hali

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kamuoyunun benden beklediği değişikliği yapacağım" şeklindeki sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile cuma günü yaptığı görüşmeyi Halk TV'deki programında anlattı.

Küçükkaya'nın "Değişim yapacak mısınız?" şeklindeki sorusuna Kılıçdaroğlu, "Evet, değişim yapacağım. Kurultayın hemen arkasındaki Tüzük Kurultayı'na dikkat edin. Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım" cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nun değişim ifadesiyle ilgili esprili paylaşımlar yaptı.

YSK’nın seçimlerin ikinci tura kaldığını açıklamasının ardından videolu bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, masaya vurarak şunları söylemişti:

“Buradayım be buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Bur-da-yım!”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri de esprili paylaşımlarda yerini aldı.–

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu devredeceği kişiyi açıkladı! ‘Gizemli veliaht o’ iddiası
Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu devredeceği kişiyi açıkladı! ‘Gizemli veliaht o’ iddiası

Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu devredeceği kişiyi açıkladı! ‘Gizemli veliaht o’ iddiası

Kılıçdaroğlu’nun sallamadığı bir bu kalmıştı! ‘İktidarı bana devredin Filistin sorunu çözeyim'
Kılıçdaroğlu’nun sallamadığı bir bu kalmıştı! ‘İktidarı bana devredin Filistin sorunu çözeyim'

Siyaset

Kılıçdaroğlu’nun sallamadığı bir bu kalmıştı! ‘İktidarı bana devredin Filistin sorunu çözeyim'

Kılıçdaroğlu'ndan akla ziyan sözler; "Erdoğan iktidarı bana versin Filistin sorununu çözerim"
Kılıçdaroğlu'ndan akla ziyan sözler; "Erdoğan iktidarı bana versin Filistin sorununu çözerim"

Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan akla ziyan sözler; "Erdoğan iktidarı bana versin Filistin sorununu çözerim"

Kılıçdaroğlu'nun Filistin iddiası olay oldu! Abdulkadir Selvi, 'Allah’ım aklımı mukayyed et' deyip tüm Türkiye’ye duyurdu
Kılıçdaroğlu'nun Filistin iddiası olay oldu! Abdulkadir Selvi, 'Allah’ım aklımı mukayyed et' deyip tüm Türkiye’ye duyurdu

Medya

Kılıçdaroğlu'nun Filistin iddiası olay oldu! Abdulkadir Selvi, 'Allah’ım aklımı mukayyed et' deyip tüm Türkiye’ye duyurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23