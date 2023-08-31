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Sosyal Medya Sosyal medya bunu konuşuyor! Darbe sonrası Erdoğan'ın Gabon'daki o konuşması yeniden gündem oldu
Sosyal Medya

Sosyal medya bunu konuşuyor! Darbe sonrası Erdoğan'ın Gabon'daki o konuşması yeniden gündem oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-31 20:02:00 - 2023-08-31 20:08:12

Afrika ülkesi Gabon'da sömürgeye karşı yapılan askeri darbede Fransız askerlerinin ülkeden çıkarılacağı duyurulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013 yılında Gabon Parlamentosu'nda yaptığı konuşma gündem oldu.

Son dönemde bir biri ardına darbe ve sömürge karşıtlığının yaşandığı Afrika ülkelerine bir yenisi daha eklendi. 2019'da Sudan, 2020'de Mali, Gine, 2021'de Çad, 2022'de Burkina Faso ve 2023'te Nijer'in ardından Gabon'da da askeriye yönetime el koydu. Gabon’da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini açıkladı.

Devrik cumhurbaşkanı ev hapsine alındı

Seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının geçici olarak kaptıldığını açıklayan askerler yaptığı açıklamada "Savunma ve güvenlik güçleri olarak Kurumların Geçiş ve Restorasyon Komitesi'nde (CTRI) birleştik. Gabon halkı adına mevcut rejime son vererek barışı savunmaya karar verdik." ifadelerini kullandı. Askeri yönetim, Fransa destekli devrik Cumhurbaşkanı Ali Bongo’nun ise ev hapsinde tutulduğu bildirildi.

Fransızlar sınır dışı edilecek

Fransız yanlısı yönetimin devrilmesini yerel halk 'kurtuluş' sloganlarıyla karşılarken, ordu Fransız askerlerinin deport edileceğini açıkladı. Böylece Afrika'da birçok ülkeden kovulan Fransız askerlerinin Gabon'dan da sınır dışı edileceği açıklandı.

Erdoğan'ın 2013 yılındaki konuşması gündem oldu

Orta Afrika ülkelerinden Gabon'da Fransız yanlısı hükümete karşı yapılan askeri darbe ve Fransız askerlerinin ülkeden çıkarılacağının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013 yılında başbakanken Gabon Parlamentosu'nda yaptığı konuşma tekrar gündeme geldi. Erdoğan, Gabon Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada sömürgeci devletleri kast ederek zamanı geldiğinde bu ülkelerden hesap sorulacağını söylemişti.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:
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''Burada çok çok anlamlı bir Afrika atasözünü sizlerle paylaşmak istiyorum, 'Sular yükseldikçe balıklar karıncaları yer, sular çekilince de karıncalar balıkları yer'. Kimse bugünkü üstünlüğüne ve gücüne güvenmesin zira kimin kimi yiyeceği suyun akışına bağlıdır.

Tarih, nice milletlerin, kavimlerin, ülkelerin doğuşuna, yükselişine, büyük birer güç oluşuna ama aynı zamanda batışına çokça şahit olmuştur. Tarih zamanı geldiğinde zalimlerden de hesap sormuştur. Zamanı geldiğinde tarih, Afrika'nın elmaslarını, altınlarını, yer altı zenginliklerini hatta doymayıp insanlarını alan, geride kalanları yoksulluğa terk edenlere hesabını mutlaka ama mutlaka soracaktır.

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