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Sosyal Medya Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! 'Cumhurbaşkancılık oyunu'
Sosyal Medya

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! 'Cumhurbaşkancılık oyunu'

Yeniakit Publisher
2023-05-31 21:14:00 - 2023-05-31 21:19:08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı son sandık hezimetinden arda kalanlar, "Sayın Cumhurbaşkanım" hitabıyla karşılandığı görüntüler oldu.

Türkiye 28 Mayıs tarihinde ikinci tur seçimi için sandık başına giderek 13. Cumhurbaşkanı'nı seçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son seçim zaferinden arda kalanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sayın Cumhurbaşkanım" hitabıyla karşılandığı görüntüler oldu.

Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na, "Hayır hayır efendim, buyurun sayın Cumhurbaşkanım" diye yer gösterdiği görüntü, sosyal medyada paylaşım rekoru kırarken, videoya "Cumhurbaşkancılık oyunu" yorumları yapıldı.

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