Sosyal medya bu dayağı konuşuyor! Yüce Kur'an'ı yakan hadsiz Rus'a Çeçen tokadı
Rusya'da bir kişi yüce Kur'an'ı yakması sebebiyle gözaltına alındı.
Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'un oğlu Adam Kadirov, gözaltına alınan kişinin bulunduğu karakola gitti.
Yüce Kur'an'ı yakan hadsizi tekme tokat döven Kadirov, o anları da servis etti.
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