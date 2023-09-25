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Sosyal Medya Sosyal medya bu dayağı konuşuyor! Yüce Kur'an'ı yakan hadsiz Rus'a Çeçen tokadı
Sosyal Medya

Sosyal medya bu dayağı konuşuyor! Yüce Kur'an'ı yakan hadsiz Rus'a Çeçen tokadı

Yeniakit Publisher
2023-09-25 21:38:00 - 2023-09-25 22:03:35

Rusya'da bir kişi yüce Kur'an'ı yakması sebebiyle gözaltına alındı.

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'un oğlu Adam Kadirov, gözaltına alınan kişinin bulunduğu karakola gitti.

Yüce Kur'an'ı yakan hadsizi tekme tokat döven Kadirov, o anları da servis etti.

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