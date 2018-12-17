Sosyal medya boşanmaları artırıyor!

Araştırmaya göre; yeni medya teknolojileri, sosyal medya ve cep telefonu gibi faktörler, boşanmaları artırıyor.

YENİ MEDYA TEKNOLOJİLERİ, ALDATMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR

36 boşanma avukatı ile yapılan görüşme ve internet üzerinden 278 kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre, yeni medya teknolojileri ve sosyal medya, boşanma nedenleri arasında üst sıralarda yer alıyor.

Yeni medya teknolojilerinin yaygınlaşmasının aldatmayı kolaylaştığının belirtildiği araştırmaya göre; insanlar ailesine ayıracağı vakti sosyal medyada geçiriyor. Başka hayatlara imrenen kullanıcılar, farklı arayışlara başlıyor. Ayrıca sosyal medya paylaşımları, kıskançlıklara da sebep oluyor.

SOSYAL MEDYANIN AŞIRI KULLANILMASI, AİLE İLİŞKİLERİNİ ZEDELİYOR

İnternet üzerinden gerçekleştirilen 278 kişinin cevapladığı ankete göre çalışma grubunun % 59.1’i sevgilisinin/eşinin internette neler yaptığını kontrol ediyor, %70.9’u sevgilisinin eşinin internette eski sevgilisi/eşiyle görüşmesini olumlu karşılamıyor ve en az %48’i internetin boşanma ve aldatmaları artırdığını düşünüyor. “İnternet insanların sevgililerini/eşlerini aldatmalarına ortam hazırlar” diye düşünenlerin oranı ise en az %51 olarak görülüyor. Verilen bilgilerde, sosyal medyanın aile yapısına olumsuz etkide bulunmasının sebeplerinden biri de internette çok zaman geçirilmesi olarak belirtiliyor.

İNTERNETTE FAZLA ZAMAN GEÇİRMEK, BOŞANMA NEDENİ!

İnternette çok vakit geçirilmesi nedeniyle ebeveynler tarafından çocuklara yeterli ilgi gösterilmemesi, eşe yeterli vakit ayrılmaması ve ev işlerinin yerine getirilmemesi vb. davranışlar, boşanma davası açılması durumunda boşanma nedeni olarak öne sürülebiliyor.

İnternet bağımlılığı nedeniyle açılan boşanma davası örnekleri incelendiğinde, genellikle eşler “Karım internetin başından kalkmıyor”, “Kocam sürekli bilgisayar başında...”, “Eşim Facebook bağımlısı”, “Eşim internet bağımlısı...”, “ İnternet yüzünden eşim çocuklarla ilgilenmiyor”, “Eşim ev işlerini yapmak yerine internete giriyor” gibi şikayetlerde bulunulduğu görülüyor.

SOSYAL MEDYA EVLİLİK İÇİN ŞÜPHE KAYNAĞI

Kuzey Amerika’da, İngiltere’de bu konuda yapılan kapsamlı araştırmalar mevcut. Bu araştırmalar sosyal medyanın boşanmalara etki eden faktörler arasında üst sıralarda olduğunu gösteriyor. Türkiye’de ise bu konu hakkındaki ilk araştırmayı biz gerçekleştirmiş olduk. Vardığımız sonuçlar, sosyal medya kullanımının evliliklere olumsuz etkilerini ve boşanmalarda oynadığı rolü gözler önüne serdi. İnternet üzerinden ulaştığımız 278 kişinin cevapladığı anket sonuçlarına göre ise sosyal medyanın sadece evlilikler için değil, genel olarak romantik ilişkiler için bir “şüphe” kaynağı olduğunu gösterdi. Anket sorularını yanıtlayanların çoğunluğu eşlerinin, sevgililerinin internetteki aktivitelerini kontrol ettiklerini itiraf ediyor. Buradan hareketle, yeni medya teknolojilerinin, sosyal medyanın ilişkiler için bir gözetleme ve takip mekanizması işlevi gördüğünü söylemek de mümkün.