Sosyal medya başlayan kadın kavgası kanlı bitti: 19 yaşındaki Sena, Malatya'nın ortasında öldürüldü

Malatya’nın en işlek noktalarından biri olan İnönü Caddesi, dün akşam saatlerinde korkunç bir cinayete sahne oldu. Sosyal medya üzerinden başlayan husumet üzerine taraflar akşam saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde yüz yüze geldi. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine B.E., adlı kadın yanındaki bıçakla iki kişiyi yaraladı. Ağır yaralanan 19 yaşındaki Sena Nur Doğan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Doğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan diğer kadın I.D.’nin ise durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Cinayet zanlısı B.E. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayın arka planına ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.