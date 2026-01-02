  • İSTANBUL
Gündem Sosyal medya başlayan kadın kavgası kanlı bitti: 19 yaşındaki Sena, Malatya'nın ortasında öldürüldü
Gündem

Sosyal medya başlayan kadın kavgası kanlı bitti: 19 yaşındaki Sena, Malatya'nın ortasında öldürüldü

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sosyal medya başlayan kadın kavgası kanlı bitti: 19 yaşındaki Sena, Malatya'nın ortasında öldürüldü

Malatya’da kadınlar arasında sosyal medyada çıkan tartışma İnönü Caddesi'nde bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçakla ağır yaralanan 19 yaşındaki Sena Nur Doğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya’nın en işlek noktalarından biri olan İnönü Caddesi, dün akşam saatlerinde korkunç bir cinayete sahne oldu. Sosyal medya üzerinden başlayan husumet üzerine taraflar akşam saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde yüz yüze geldi. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine B.E., adlı kadın yanındaki bıçakla iki kişiyi yaraladı. Ağır yaralanan 19 yaşındaki Sena Nur Doğan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Doğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan diğer kadın I.D.’nin ise durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Cinayet zanlısı B.E. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayın arka planına ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

1
