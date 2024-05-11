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Sosyal Medya Sosyal medya bağımlılığı kokain etkisi mi oluşturuyor? Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan uyardı
Sosyal Medya

Sosyal medya bağımlılığı kokain etkisi mi oluşturuyor? Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan uyardı

Yeniakit Publisher
2024-05-11 20:10:00 -

Bilinçsiz sosyal medya kullanımı konusunda uyarılarda bulunan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Ciddi bir internet bağımlılığı var. Kokain kullanılınca beyinde aktif olan bölgeler nasıl etkileniyorsa internet kullanımında da aynı bölgeler etkileniyor. İlaç tedavisi gerekiyor." dedi.

Sosyal medya ve internet kullanımı konusunda açıklamalarda bulunan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, önemli uyarılarda bulundu.

Tarhan'ın açıklamaları şöyle:

"Sosyal medya için biz evin açık kapısı diyoruz. O akıllı telefonlarda dijital okur yazarlığı olmayan gençler ya da yetişkinler sosyal medya ile temas olduğunda oradaki bütün bilgileri ruhsal olgunlukları yeterli olmadığı için iyi kötü doğru yanlış seçemiyorlar o bilgiyi alıyorlar. Olumsuz bir etkilenme ortaya çıkıyor. Teknoloji ve sosyal medya tarafsızdır. Yanlış kullanırsanız kullanılırsınız. Gençler zihinsel olarak sorgulamada yetersiz olduğu için olumsuz etkilenebiliyorlar.

"Kokain etkisi oluşturuyor"

Anne ve baba çocukla konuşabiliyorsa böyle durumlarda çocuk sosyal medyayı amacına uygun olarak kullanabiliyor. Evde annne ve baba bilinçsizse çocuklar olumsuz etkileniyor. Dijital bağımlılık oluşabiliyor biz bazı insanları hastaneye yatırabiliyoruz. Ciddi bir internet bağımlılığı var. Kokain kullanılınca beyinde aktif olan bölgeler nasıl etkileniyorsa internet kullanımında da aynı bölgeler etkileniyor. İlaç tedavisi gerekiyor."
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