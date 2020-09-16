Sosyal medya ayaklandı! 'Galatasaray Üniversitesi kedilerine sahip çık'

Galatasaray Üniversitesi’nde kedi polemiği basına yansıdı. Rektörlüğün kampüste kedilerin beslenmesini yasakladığı öğrenildi. Kararın hafta sonu uygulanmaya koyulması sonrası kedilerin 3 gün boyunca aç ve susuz bırakıldığı iddia edildi.

Galatasaray Üniversitesi Sokak Hayvanlarını Koruma Kulübü, Üniversitenin aldığı karara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kediler için yapılan yuvaların da kırılarak çöpe atıldığının aktarıldığı açıklamada, hayvanseverlerin dayanışmaya davet edildiği öğrenildi.

Hayvanseverler, kedilerin aç ve susuz bırakıldığı söylentileri sonrası sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

GSÜ Sokak Hayvanlarını Koruma Kulubü açıklamalarında, 2017 Aralık ayından beri kampüs canları için mama dağıtımı, sahiplendirme, kısırlaştırma, tedaviye ulaştırma ve maddi destek olma gibi konularda çalışmalar yürüten bir kulüp olduklarını vurguladı.

Okul yönetiminin uyarıları ve kuralları doğrultusunda hareket ettiklerini belirten kulüp, beslenme noktalarının azaltıldığını, pandemi döneminde kendi imkanlarıyla mama hazırladıklarını, Rektörlüğün kararı sonrası kedilerin en büyük ve sevdikleri yuvası kırılarak çöpe atıldığını söyledi.

Destek vurgusu

Kulüp, diğerleri ise erişemeyecekleri Yiğit Okur kampüsüne taşındığını bildirdi.

Ayrıca açıklamalarda, ‘’Tüm bunlar özellikle kampüse erişimin yasak olduğu hafta sonu gerçekleştirilerek kedilerimiz 3 gün boyunca aç ve susuz bırakıldı. Yıllardır düzeni kurulu olanların, ürkeklerin, anne ve yavru kedilerin arka tarafa taşınması mümkün değildir. Taşımak denense bile bütün düzenleri bozulacak bu sebeple Çırağan caddesinden geçmeye başlayacaklardır. Bu onlar için ölüm demek. Bu sebeple 6199 sayılı kanun gereği kamusal alanda hayvanların beslenmesinin engellenmesini, aç ve susuz bırakılmasını reddediyor, sizi de bizlere destek olmaya çağırıyoruz’’ ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada destek için, ''@Galatasaray_Uni kedilerine sahip çık! Biz mezunlarınızı ve öğrencilerinizi üzmeyin @Galatasaray_Uni! #gsukedilerinesahipcik #catlivesmatter'' etiketlerine yer verildi.