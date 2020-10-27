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Ekonomi Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki destekler 39 milyar lirayı aştı
Ekonomi

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki destekler 39 milyar lirayı aştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağlanan destek ve yardımlara ilişkin ayrıntılı tabloyu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 20:24:00 -
Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki destekler 39 milyar lirayı aştı

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlara sağlanan destek ve yardım miktarı 39 milyar lirayı aştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlara sağlanan destek ve yardımlarda 39 milyar liranın aşıldığını Twitter hesabından açıkladı.

Selçuk, Sosyal Kalkan kapsamında, "Kısa Çalışma Ödeneği, Nakit Ücretleri ve Normalleşme Desteği, İş Arayanlar Ödeneği, Sosyal Yardım Programı ve Biz  Bize yeteriz Türkiye'm" şeklinde destek ve yardım şeklinde tabloyu paylaştı.

Tabloya göre 1. ETAP Sosyal Destek Programı, 2 milyon 111 bin 254 hane için 2 milyar 111 milyon 254 bin TL, 2. ETAP'ta 2 milyon 316 bin 10 hane, 2 milyar 316 milyon 10 bin TL ve 1 milyon 882. 3. 840 haneye 1 milyar 882 milyon 840 bin lira destek sağlandı.

Kısa Çalışma Ödeneği çerçevesinde 2 milyon 9 bin 267 hanehalkı ile 2 milyar 9 milyon 267 bin lira ile "Türkiye'ye Ulaşıyoruz" kampanyası 3 milyon 580 bin 638 çalışana 20 milyar 344 milyon 569 bin 920 lira, 2 milyon 45 bin lira 139 çalışan nakit Ücret Desteği 5 milyar 116 milyon 119 bin 331 lira, 846 bin 609 kişi işsizlik ödeneği, 3 milyar 936 milyon 886 bin 312 lira, 1 milyon 908 bin 599 çalışan Normalizasyon Desteği kapsamında, 1 milyar 497 milyon 856 bin 252 liralar ödendi.

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan bu destek ve yardımların toplamı 39 milyar 214 milyon 802 bin 815 liraya ulaştı.

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