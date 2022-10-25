Sosyal konutta ilk temel atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028'de bütün konutlar bitecek

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 17 ilde 5 bin 615 konutun temelleri eşzamanlı atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaşması, ne kadar doğru iş yaptığımızı, ne büyük ihtiyacı karşıladığımızı göstermektedir. Bugün itibarıyla Türkiye'de artık illerimizin, ilçelerimizin tamamını kuşatan yeni bir şehircilik atılımını başlattık " dedi.

Erdoğan "Başlattığımız son kampanya ile TOKİ vasıtasıyla milletimize sunduğumuz konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz. İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bugün Sincan bir başka güzel. Ankara bir başka güzel. Video konferansla şu andaki toplantıyı izleyen takip eden tüm vatandaşlarıma Ankara'dan selamlar, sevgiler...

Her tür depremde hep yüreklerimiz ağzımıza geldi. Nice kardeşlerimizi kaybettik, sağlıksız yapılaşmayla. Her deprem, sel ve heyelan bu gerçeği yüzümüze çarpmıştır. İzmir'de Malatya, Elazığ'da yaşadık. 1999 depreminin arından bu doğrultuda bazı adımlar atılmışsa da ekonomik ve konforlu konut arzı yeteri kadar sunulamamıştır. Hükümete geldiğimizde TOKİ vasıtasıyla inşa edilmiş konut sayısı 43 bindi. Biz bugün bu rakamı 1 milyon 170 binin üzerine çıkardık. Nereden nereye...

26 bin sosyal tesis inşa ettik. Başlattığımız son kampanyayla milletimize sunduğumuz konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri de hızla ilerliyor. Kentsel dönüşümle üretilen konut sayısı 3 milyonu bulmuş durumdadır. 60 bin konutluk Esenler'de kentsel dönüşüm projesinin teslim töreninde heyecan ve sevince ortak olduk.

Büyük konut atılımı ve kentsel dönüşüm projelerinin yaygınlaşması özel sektörü harekete geçirmiştir. 28,5 milyon konutun 13,5 milyonun son 20 yılda inşa edildiğini görüyoruz.

Fırsatçılar zulmetti

Konut ve kira fiyatlarında yaşanan artışlar vatandaşlarımızı mağdur etti. Kira fiyatlarında fırsatçılar, ev sahipleri zulüm etti kiracılarına. Bu yüzden kira artış sınırı getirdik. Yüksek kira fiyatlarına karşı vatandaşımızı ezdirmemek için Cumhuriyet Tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattık. 1 milyon arsa projesinde alt yapıyı biz yapacağız konutu da vatandaşımız yapacak.

Ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor

TOKİ desteğiyle kendi evini yapmak isteyen vatandaşlarımızı bu kampanyaya dahil ettik. Altyapıyı biz yapacağız, konutu vatandaş yapacak. TOKİ'nin kendilerine sunduğu imkanlarla ev sahibi olmuş milyonlarca vatandaşımız var. En büyük mükafat bu vatandaşlardan aldığımız duadır. Yeni kampanyamızın temelini atarken vatandaşlarımızın duasına talibiz.

Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaşması ne kadar doğru iş yaptığımızın göstergesidir. Konut ve arsalar hizmete girdiğinde 6 milyon vatandaş daha huzurlu yuvasına kavuşmuş, yarım milyona yakın vatandaşın istihdam edileceği iş yerleri faaliyete geçmiş olacaktır.

Temelini attığımız ilk etap 5615 konut Ankara, Zonguldak, Kırşehir, Kahramanmaraş, Aydın, Bolu, Konya, Afyon, Diyarbakır, uşak, Erzurum, Muğla, Yozgat, Manisa, Tunceli, Elazığ illerimizi kapsıyor. Hazırlıklar tamamlandıkça temelleri ısa sürede de 81 il ve ilçelerimizin tamamında yaygınlaştıracağız.

2 yıl içerisinde tamamlayıp teslim edeceğiz

900 milyar liralık yatırımla 2 trilyon liralık ivme kazanacaktır. İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yalan yok, ne dediysek o.

Şehircilik atılımını başlattık

Depremle sarsılan şehirlerimizdeki vatandaşlarımızı konut inşa ederek nasıl en kısa sürede konutlarına kavuşturduysak bu projeyi de hayata geçireceğiz. Ülkemizin yönetimine talip olarak yola çıkarken Türkiye'de artı hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik. Hamdolsun 20 yılda her alanda ülkemize asırlık hizmet kazandırarak milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. İllerimizin ilçelerimizin tamamını kuşatan yeni bir şehircilik atılımını başlattık. Bunu iddia ile söylüyoruz.

Sandıkları patlatmaya var mıyız?

Nereden nereye... Eski hastanelerin halini düşünün. Şimdi şehir hastanelerine gittiğimizde konfor ortada. Odalar pırıl pırıl. Bay Kemal'in SSK genel müdürü olduğu zaman ah ah, hastanelerin hali ortadaydı. 7 ay var, 7 ay sonra sandığa gideceğiz. Sandıkları patlatmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Durmak yok, yola devam.

Vatandaşlarımızdan isteyen konut, arsa, iş yeri alarak bu atılıma ortak olabilecek. Altyapı ve imarı hazırlanmış inşaata hazır arsalar bu atılımı farklı kılıyor. TOKİ'nin konutlarından alamayanlar TOKİ desteğiyle bu arsalarda kendi evini yapabilecek. Çok bereketli bir konut atılımı bizi bekliyor. Bugün itibarıyla Türkiye'de artık illerimizin, ilçelerimizin tamamını kuşatan yeni bir şehircilik atılımını başlattık.

Emekli kardeşlerimiz buralarda hak ettikleri sevgi ve saygıyı iliklerine kadar hissedecek. Gençler bu mahallelerde özgüven kazanacaksınız.

Ülkemizi kuzeyinden güneyine doğusundan batısına tüm şehirleriyle külliye, cami, han, hamam ve meydanlarımızla Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyor. 10 yıl önce 6,5 milyon yapıyı içeren kentsel dönüşüm hamlesini bu anlayışla başlatmıştık. Hedefimizin yarısını dönüştürerek milyonlarca insanımızın can ve mal güvenliğini sağladığımız şu günlerde milletimiz kazanacaksa biz her türlü bedeli göz önüne alarak ne yapılması gerekiyorsa yaparız. Şehirlerimiz konutlarıyla değil, maziden atiye tüm zenginliğini koruyarak geliştiriyoruz. Ecdad yadigarı eserlerimizi hayatın içine katıyoruz.

Türkiye Yüzyılı'nın inşasını sürdüreceğiz

Ülkemizin 450 ayrı noktasında yürüttüğümüz millet bahçeleri projeleriyle her yaştan insanımıza yeni nefes alanları açıyoruz. Bunların hepsi şehircilik alanında yaptığımız çalışmalar. Eğitim, sağlık, ulaştırma, sanayi, tarımda durum aynı. CHP'ye bir sorun, siz ne yaptınız ya. Bir sorun. Ziya Paşa diyor ki, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.

Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Güvenlik, savunma, adalette durum aynı. İHA, SİHA, AKINCILARIMIZ var mı?

Cari fazla ile büyümede durum aynı. Her alanda ülkemizi asırlık hizmet ve eserlere kavuşturmak için gece gündüz çalıştık. Göreve geldiğimizde 76 üniversite vardı. 81 ilin tamamında 208 üniversite var. Üniversite olmayan ilimiz yok.

Türkiye'yi ekonomik bakımdan geliştirecek programı hazırlığı olan siyasi kadro biziz. 28'inde Türkiye Yüzyılı'nı Ankara Kapalı Spor Salonu'nda açıklıyorum. 2023'te milletimizin desteğini tekrar alarak Türkiye Yüzyılı'nın inşasını sürdüreceğiz.

Temeller atıldı

Sosyal konut projesinde Başkan Erdoğan 17 şehire tek tek bağlanarak betonlar atıldı son olarak butona basıldı. Böylece ilk evim ilk işyerim projesinde ilk temel atılmış oldu.

İlk etapta 250 bin sosyal konut kapsamında Ankara’da 2 bin 171, Kırşehir’de 458, Yozgat’ta 141, Konya’da 206, Kahramanmaraş’ta 210, Diyarbakır’da 158, Elazığ’da 88, Tunceli’de 118, Erzurum’da 158, Amasya’da 87, Bolu’da 206, Zonguldak’ta 595, Afyonkarahisar’da 364, Uşak’ta 158, Manisa’da 78, Aydın’da 265, ve Muğla’da 154 konut olmak üzere 5 bin 615 konutun ilk temelleri atıldı.