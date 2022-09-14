Sosyal konut projesinde gözden kaçan detay! Ali İhsan Karahasanoğlu açıkladı: 200-300 bin...

Dar gelirli vatandaşlar için Türkiye’nin en büyük sosyal konut projesi için bugün başvurular başladı. Devam edecek bir yapıda hayata geçirilen ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde ilk etapta 81 ilde 250 bin konut inşa edilecek, 100 bin altyapılı konut arsası satışa sunulacak, 10 bin iş yeri ile vatandaşlara kendi işini kurma imkanı sunulacak.

Sosyal Konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayacak olup 31 Ekim 2022 Pazartesi gün sonuna kadar devam edecek.

TOKİ projesi Akit Tv'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında değerlendirildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeniakit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "60 bin lirayı dar gelirli insanlarımız bulurlar. En sıradan arkadaşımızın elinde bile 8-9 bin liralık telefonlar var. İslam dininde bile en önemli ihtiyaçların başında barınma gelir. Herkesin bir evi olması mutlaka ilk hedefi olması gerekir. Telefona 8-9 bin lira verilebiliyorsa dosttan, eşten borç alınabilir. Bizim eski dönemlerimizde abiler, kardeşler birbirlerine yardım ederlerdi. Yardımlaşma kurumunu harekete geçirebiliriz. Bu atılan adımın depremle ilgisini hiç yazmamışız. 500 bin konuttan bahsediyoruz. En azından 200-300 bin evin tasfiye edilmesinden bahsediyoruz. Herkesin bu işe destek vermesi gerekir. Yastık altında milyarlarca dolar olduğu gerçek. İlla kendisinin olmayabilir. Annesin de veya ablasın da olabilir. Borç alınıp 60 bin toplanabilir." dedi.