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Ekonomi Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sözleşmeli Programcı ve Çözümleyici alacak
Ekonomi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sözleşmeli Programcı ve Çözümleyici alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Sözleşmeli Programcı ve Çözümleyici alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 15:19:00 -
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sözleşmeli Programcı ve Çözümleyici alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki  ilana göre Sosyal Güvenlik KurumuHizmet Sunumu Genel Müdürlüğü birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerlilik süresi devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu KPSSP3 puan türü (60 puan ve üzerinde alanlardan) ile yapılacak sözlü sınav notu ortalaması esas alınarak aşağıda başvuru şartları belirtilen 34 sözleşmeli Programcı ve 11 sözleşmeli Çözümleyici alınacak. Her bir unvan için ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonunun 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla ilandaki genel ve özel şartlar aranır. 

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