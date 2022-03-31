Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den ikinci asgari ücret açıklaması

Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ikinci zam için kapıları bir kez daha kapattı. Bakan Bilgin, "Asgari ücret zammı bugün için gündemimizde yok. Zaten net bir artış yaptık. Daha 3 ay oldu. Dolayısıyla bugünden böyle bir tartışmayı anlamlı bulmuyorum" dedi.