Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den ikinci asgari ücret açıklaması
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ikinci zam için kapıları bir kez daha kapattı. Bakan Bilgin, "Asgari ücret zammı bugün için gündemimizde yok. Zaten net bir artış yaptık. Daha 3 ay oldu. Dolayısıyla bugünden böyle bir tartışmayı anlamlı bulmuyorum" dedi.
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında ikinci zammı için açıklama yaptı.
"Tartışmayı anlamlı bulmuyorum. Çok önemli artış yaptık" diyerek, ikinci zam için kapıları kapatan Bakan Bilgin'in yeni açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Asgari ücret zammı bugün için gündemimizde yok. Zaten net bir artış yaptık. Daha 3 ay oldu. Dolayısıyla bugünden böyle bir tartışmayı anlamlı bulmuyorum"
Asgari ücret ne kadar?
Aralık ayında yapılan görüşmelerde asgari ücrete tarihi bir zam yapılmıştı. Yüzde 50'lik artışla asgari ücret 2.825 liradan 4.253 liraya yükseltildi.