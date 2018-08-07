Sosyal Fobi (Anksiyete Bozukluğu) belirtileri nelerdir?
Sosyal kaygı, diğer insanlarla etkileşimi içeren sosyal durumların korkusudur. Sosyal kaygının, diğer insanlar tarafından olumsuz olarak değerlendirilmenin korkusu ve endişesidir. Peki sosyal fobiyi tetikleyici belirtiler nelerdir? Tedavisi nedir? Detaylar haberimizde...07 Ağustos 2018 Salı 21:27
SOSYAL FOBİ NEDİR?
Sosyal fobi genelde ergenlik döneminde başlar ve kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür. Yaşam boyu herhangi bir zamanda sosyal kaygı bozukluğunun yaygınlık oranı, % 13’ün biraz üzerindedir. Şimdi sosyal fobiyi tüm yönleriyle ele almaya çalışacağız…
Sosyal kaygı, diğer insanlarla etkileşimi içeren sosyal durumların korkusudur. Sosyal kaygının, diğer insanlar tarafından olumsuz olarak değerlendirilmenin korkusu ve endişesi olduğunu söyleyebiliriz. Yaygın bir rahatsızlıktır ve kişinin hayatının birçok alanında endişe ve korkuya neden olur. Kroniktir ve kendi kendine geçen bir durum değildir. Sadece psikoterapi insanların sosyal kaygının üstesinden gelmelerine yardımcı olabilir.
SOSYAL FOBİYİ TETİKLEYİCİ BELİRTİLER
Sosyal fobisi olan kişiler genellikle aşağıdaki durumlarda ciddi sıkıntılar yaşarlar:
- Başka insanlara tanıtılmak
- Alay edilmek veya eleştirilmek
- İlgi odağı olma
- Bir şey yaparken başkaları tarafından izlenmek
- Resmi, kamusal bir durumda bir şey söylemek zorunda olmak
- Yetki sahibi, otorite makamındaki kişilerle konuşma
- Sosyal ortamlarda güvensiz ve huzursuz hissetme
- Diğer insanlarla göz göze gelme
- Toplum içinde telefonla görüşme, yemek yeme, birşeyler içme
- İyi tanımadığı birine onaylanmadığını veya aynı düşüncede olmadığını ifade etme
- Çok iyi tanımadığı biriyle yüz yüze konuşma
- Umumi tuvaletleri kullanma
- Yetenek veya bilgi testine tabi tutulma
- Bir toplantıda hazırsızlık konuşma yapma
DUYGUSAL BELİRTİLER
Sosyal fobiye eşlik eden duygular; yüksek düzeyde korku, kaygı, sinirlilik, negatif duygusal döngüler, kalp çarpıntısı, kızarma, aşırı terleme, kuru boğaz ve ağız, titreme ve kas seğirmelerini içerir. Şiddetli durumlarda, kendi bedenlerini (genellikle yüz) farklı ve çirkin olarak görebilirler. Sürekli, yoğun anksiyete en sık görülen semptomdur.
İÇGÖRÜ
Sosyal kaygıya sahip insanlar tipik olarak kaygılarının akıl dışı olduğunu, gerçeklere dayanmadığını ve mantıklı bir anlam taşımadığını bilirler. Bununla birlikte, kaygı düşünceleri ve hisleri devam eder ve kroniktir. Uygun bir psikoterapi bu soruna tek çözümdür. Yıllar süren araştırmalar, bu tip terapinin, beyindeki sinir yollarını kalıcı olarak değiştirmenin tek yolu olduğu sonucuna varmıştır.
SOSYAL FOBİ TEDAVİSİ
Sosyal fobi için psikoterapi başarılı bir tedavi yöntemidir. Yapılan araştırmalar psikoterapinin tamamlanmasından sonra sosyal kaygı bozukluğu olan kişilerin değiştiğini göstermektedir.
Artık korku ve endişeye kapılmadan daha rahat bir hayat yaşıyorlar. Uygun tedavi her zaman insanların düşüncelerini, inançlarını, duygularını ve davranışlarını değiştirmede etkilidir.
Sosyal anksiyete bozukluğu olan kişi uyumlu olmalı ve bu bozukluğun üstesinden gelmek için terapi sürecine aktif olarak katılmalı ve cesaretli olmalıdır. Şunu aklınızdan çıkarmayın; psikoterapi size uygulanan bir yöntem değil, sizin ve terapistinizin iş birliğiyle gerçekleştirilen bir süreçtir.
YORUM YAZ