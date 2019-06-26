Sosyal Çalışma Programları’na başvurular başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma Programlarına (SÇP) başvurunun başladığını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SÇP’ye açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin başvurabileceğini belirtti.

Başvuruların İŞKUR’un internet sitesi üzerinden kabul edildiğini aktaran Selçuk, şu bilgileri verdi: “Üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak maksadıyla düzenlenecek Sosyal Çalışma Programları için başlayan başvurular, 28 Haziran’da sona erecek. Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67 lira 36 kuruş almaya hak kazanacak. Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortalarını karşılayacağız.”