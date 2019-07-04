Sosyal Çalışma Programı (SÇP) kuraları ne zaman? İŞKUR SÇP başvuru

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Sosyal Çalışma Programlarına 20 bin gencin merkezi kura ile yerleştirileceğini bildirdi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un üniversite öğrencilerine yönelik bu müjdesinden sonra Sosyal Çalışma Programları (SÇP) kuraları ne zaman?Sosyal Çalışma Programları ne zaman başlıyor? Sosyal çalışma programı başvurular ne zaman? sorusu sorulmaya başlandı.

İŞKUR SÇP sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR SÇP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 İŞKUR Sosyal Çalışma Programı sonuçları merak edilen ve araştırılan konular arasında ilk sıralarda bulunuyor. Sosyal Çalışma Programı başvuruları 28 Haziran'da bitti. İŞKUR SÇP başvuruları 28 Haziran’da tamamlandı. SÇP başvuruların bitmesiyle beraber başvuru sonuçlarının da ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Başvuruların alınmasının ardından 5 Temmuz 2019 günü çalışacak öğrenciler elektronik ortamda kura ile belirlenecek.

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