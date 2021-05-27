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Dünya Soruşturma komisyonu kararı kudurttu! Netanyahu'dan BM'ye tepki
Dünya

Soruşturma komisyonu kararı kudurttu! Netanyahu'dan BM'ye tepki

Terörist İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM İnsan Hakları Konseyinin, ülkesinin insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını öngören kararı onaylamasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 22:02:00 -
Soruşturma komisyonu kararı kudurttu! Netanyahu'dan BM'ye tepki

Terörist İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin, ülkesinin insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını öngören kararı onaylamasına tepki gösterdi.

Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyinin soruşturma komisyonu kurulması kararını kabul etmesinin "utanç verici" olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu, söz konusu kararın BM İnsan Hakları Konseyinin "İsrail karşıtı takıntısının bir başka örneği" olduğunu öne sürdü.

Netanyahu, BM İnsan Hakları Konseyini hedef alan açıklamasında, söz konusu kararla "uluslararası hukukla alay edildiği" iddiasında bulunmaya kalktı.

BM İnsan Hakları Konseyi, terörist İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etmişti.

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