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Gündem Sorumsuzluğun bu kadarına pes! Magandalar ambulansa dakikalarca yol vermedi
Gündem

Sorumsuzluğun bu kadarına pes! Magandalar ambulansa dakikalarca yol vermedi

Ankara'da acil bir vaka ihbarına yetişmeye çalışan 112 Sağlık ekiplerinin ambulansı düğün konvoyunun sorumsuzluğuna takıldı. Trafikte kalan ambulans dakikalarca yol verilmesini beklerken görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 14:44:00 -
Sorumsuzluğun bu kadarına pes! Magandalar ambulansa dakikalarca yol vermedi

Ankara'da bir ambulans acil vaka ihbarının yapıldığı adrese doğru giderken yolda düğün konvoyuna takıldı.

Kalabalık düğün konvoyunun içindeki kişiler, yolu kesip eğlenmeye başladı.

O esnada 112 sağlık ekipleri ambulansla acil bir hastaya yetişmeye çalışırken konvoyun eğlencesine takıldı. Sağlık personeli kendilerine yol vermeyen düğün konvoyunu araç içinden görüntüledi.

Görüntüler sosyal medyada tartışmalara sebep olurken, "Sorumsuzluğun bu kadarına pes" yorumları yapıldı.

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