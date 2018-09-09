Sorumsuz piknikçiler faciaya neden oldu!

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı’nda, mangal ateşinden çıktığı düşünülen yangın, kısa sürede söndürülürken, bir dönümlük alanın yandığı bildirildi.

Olay, İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı’nda meydana geldi. Mangal ateşinden çıktığı düşünülen yangın, bir dönümlük alanı etkiledi. Yangına, iki helikopter, bir uçak ve üç arazöz,anında müdahale ederek yangının büyümesini önledi. Öte yandan, yangının meydana geldiği alanda herhangi bir şüpheliye de rastlanmadı.