Sorumsuz piknikçiler faciaya neden oldu!

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İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan Yamanlar Dağı’nda, mangal ateşinden çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede söndürülürken, bir dönümlük alanın yandığı açıklandı.09 Eylül 2018 Pazar 15:05
İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı’nda, mangal ateşinden çıktığı düşünülen yangın, kısa sürede söndürülürken, bir dönümlük alanın yandığı bildirildi.
Olay, İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı’nda meydana geldi. Mangal ateşinden çıktığı düşünülen yangın, bir dönümlük alanı etkiledi. Yangına, iki helikopter, bir uçak ve üç arazöz,anında müdahale ederek yangının büyümesini önledi. Öte yandan, yangının meydana geldiği alanda herhangi bir şüpheliye de rastlanmadı.
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