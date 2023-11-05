Sorumsuz Ekrem CHP'nin koltuk işleriyle ilgilenirken İETT'de son durum!
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT otobüsleri arıza ve kaza haberleriyle rekor üstüne rekor kırdı.
Önce Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak il il gezen, seçim kaybedilince CHP Genel Başkanlık koltuğuna göz diken en son da Özgür Özel'i destekleyerek Özel'in Kılıçdaroğlu ile savaşına taraf olan İmamoğlu, İstanbul'u orta yerde bıraktı.
İmamoğlu tüm bu işleri yaparken, İETT arıza ve kaza rekoru kırdı.
Bir Pazar klasiği!
Akit ihbar hattına ulaşan vatandaşlar, Beşiktaş-Beyoğlu hattında DT-1 No'lu otobüsün Ulus Esenevler durağında arıza yaptığını belirtti.
Arıza sebebiyle yolcular durağa gelen diğer otobüslere aktarılarak bir Pazar klasiği yaşadı.
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