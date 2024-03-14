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Gündem Soruları önceden verdiğini itiraf etti! Bu kadar detaylı soracağını bilmiyordum
Gündem

Soruları önceden verdiğini itiraf etti! Bu kadar detaylı soracağını bilmiyordum

Yeniakit Publisher
2024-03-14 11:07:00 -

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında yapmadığı vaatleri sorulunca gerginlik yaşandı. Sunucunun, İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'a soruları verdiğini itiraf ettiğini idrak edemeyen İmamoğlu, 'Murat Bey' ifadesini Murat Kurum sanarak algı yapmaya başladı.

Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu gaflarına bir yenisini daha ekledi. Ersoy'un "Şehir tiyatrosunu 22'ye çıkaracağım dediniz mi?" sorusunun ardından İmamoğlu adeta küplere bindi.

'BU KADAR DETAYLI SORACAĞINIZI BİLMİYORDUM'

İmamoğlu, "Artıracağız dedim 22 mi emin değilim. Sen notundan okuyorsun. Benim elimde böyle bir hazırlığım yok. Karne severim ben. İlkokul 1'den lise sona kadar karnelerimi saklıyorum. Hepsi de gururumdur ama bu kadar detayda soracağınızı bilmiyordum." dedi.

ÖNCEDEN SORULARI VERDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

"Yayın öncesinde Murat Bey'le konuştuğumuzda şunu söyledim önce 2019'da neleri vaat ettiğini ve ne kadarını gerçekleştirdiğini konuşarak başlayalım" diyerek İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'a soruları verdiğini itiraf eden Ersoy'un sözlerini anlayamayan İmamoğlu, "Muray Bey" ifadesini Murat Kurum sanarak algı operasyonuna başladı.

'MURAT KURUM SANDIM'

İmamoğlu, "Sordunuz mu Murat Bey'e mesela kaç konut vaat ettiniz, ne kadar yaptınız İstanbul'da. Ha pardon ben Murat Kurum anladım" dedi.
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