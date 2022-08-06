Akşam Gazetesi Köşe Yazarı Hikmet genç çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. Bugünkü köşesinde 'Sorulara cevap ver sevgi pıtırcığı!..' başlıklı yazısıyla okuyucularının karşısına çıkan Genç İmamoğlu ve ekibine 'İBB, 2022 bütçesinde kentsel dönüşüm için 492 milyon ayırırken, reklam, organizasyon ve şov için 849 milyon ayırdı. Reklam, depremden önemli mi?' sorusunu yöneltti. 'Bu millet, CHP'yi neden iktidara getirmediğini hatırladı.' diyen Genç CHP'li belediyecilik anlayışının Türk halkı tarafından benimsenmediğini vurgulamış oldu. İşte o yazı:

İstanbul'un kayıp 1000 (yazıyla bin) günü...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, basın toplantısı düzenledi.

İstanbul'u 1000 gündür kâh İstanbul'dan, kâh Marmaris'ten Bodrum'dan Kalkan'dan yöneten İmamoğlu'na sordular.

Bir kısmını aktaralım.

İBB, 2022 bütçesinde kentsel dönüşüm için 492 milyon ayırırken, reklam, organizasyon ve şov için 849 milyon ayırdı. Reklam, depremden önemli mi?

İBB CHP yönetiminin başlayıp bitirdiği bir tane atık su arıtma tesisi var mı?

Planlayıp hizmete açabildiğiniz 1 km karayolu var mı?

Projesini yapıp inşaatına başladığınız 1 metre yeni metro hattı var mı?

Söz verdiğiniz 100 bin adet kentsel dönüşüm konutu nerede? 100 bin araçlık kapalı otopark nerede?"

İBB 15.819 çalışanının işine son verdi. 50.574 yandaşı da İBB'de işe aldı. Fazladan 35.000 elemanla hangi hizmetleri yaptınız.

3 yılda harcadığınız 233 milyar TL'yi nerelere ve hangi amaçla harcadınız?

Bunlar sadece bir kısmı.

Çocuğa anlatır gibi, tek tek... Kayıtlı belgeli raporlarla, bütçe kararlarıyla, resimlerle, belgelerle rakamlarla sordular. Basit, açık ve net sorular.

Cevap verir mi diye bekledik. Bu yanlış şu doğru, evet ya da hayır.., mamafih yaprak, filhakika basit, binaenaleyh tatil, bilahare kalkan.., gibi

Sonunda cevap geldi; "Değil 3 yıl, 33 yıl geçse, bu acıyı hiç unutamayacaklar."

Hiçbir soruya cevap yok. Verecek cevabı da yok zaten. Aday kıstası 'tuvalet terliği' olan bir kısım kitleyi memnun etmek için kendi çapında laf sokmuş!..

Demek ki her şerde bir hayır varmış. İyi ki İstanbul'u 3 yıldır CHP yönetiyor. Hiçbir soruya da cevap veremiyor.

Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür.

Hafızayı tazelediniz. CHP'nin 3 yılda İstanbul'u nasıl batırdığını, nasıl geriye götürdüğünü hep beraber gördük. Ankara'ya, Adana'ya, Antalya'ya da gösterdiniz.

CHP'nin yönettiği belediyelerin hal-i perişanı ortada.

CHP'yi hatırlattınız.

Bu millet, CHP'yi neden iktidara getirmediğini hatırladı.

Bu gidişle tuvalet terliğine oy vermekten vazgeçenler bile olabilir.

Teşekkürler İmamoğlu!..