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Siyaset Soru üzerine zoraki mesaj! CHP’den 2 gün sonra yarım ağızla destek
Siyaset

Soru üzerine zoraki mesaj! CHP’den 2 gün sonra yarım ağızla destek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kılıç Hava Harekatı’na ilişkin zoraki destek verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 13:26:00 -
Soru üzerine zoraki mesaj! CHP’den 2 gün sonra yarım ağızla destek

CHP MYK toplantısının ardında konuşan Öztrak, bir soru üzerine şunları söyledi: “Terör bir insanlık suçudur. Her türlü terör eylemini ve terör örgütünü lanetliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröre ve terör örgütlerine karşı mücadelesini destekliyoruz. Asker hepimizin askeridir. Ordu hepimizin ordusudur. Terörle mücadelemiz meşrudur ve bu mücadeleden askerimizin sırtından kendine oy devşirmek isteyenler varsa bunun adı da maalesef siyaset değildir. Milletimiz, herkesin ne yaptığını zaten görüyor biliyor. Bir kez daha Irak ve Suriye’de Allah Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin diyoruz.”

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