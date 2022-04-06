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Gündem Soru basit: Konya'da ucuzken Ankara ve İstanbul'da neden pahalı?
Gündem

Soru basit: Konya'da ucuzken Ankara ve İstanbul'da neden pahalı?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten muhalefet belediyelerine dikkat çeken bir soru yöneltildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 16:57:00 -
Soru basit: Konya'da ucuzken Ankara ve İstanbul'da neden pahalı?

 YENİ AKİT / ANKARA 

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek muhalefet belediyelerine dikkat çeken bir soru yöneltti.

Gökçek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Dünya’daki petrol fiyatlarının yükselmesini Türkiye’ye mal eden, Türkiye’de zincir marketlerin zamlarını hükümete mal eden CHP’liler ve İyi Parti’liler Ak Partili belediyede 2,5 lira olan otobüs fiyatlarının CHP’li belediyelerde niye bu kadar pahalı olduğuna cevap vermeli?” ifadelerini kullandı.

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