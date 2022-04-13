Sörtloth için kesenin ağzı açılacak!

Siyah-beyazlılar, Real Sociedad’ın satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmadığı, Leipzig’in de kadrosunda düşünmediği Norveçli golcü Sörloth için 7 milyon Euro bütçe ayırdı.

Premier Lig ekibi Chelsea’den kiralanan Michy Bathsuayi’yi sezon sonunda İngiltere’ye geri gönderecek olan siyah-beyazlılar, bu futbolcunun yerini doldurmak için şimdiden çalışmalara başlamıştı.

Bu doğrultuda 2019-20 sezonunda 49 maçta 32 gol ve 11 asistle oynayarak Trabzonspor’u lig ikinciliği ve kupa şampiyonluğuna taşıyan Alexander Sörloth’u listesine alan Kartal, oyuncuyu yakından takip ediyor.

Beşiktaş’ın şansı artıyor

Kiralık olarak görev yaptığı Real Sociedad’da etkisiz bir performans sergilemesi sebebiyle İspanyol kulübünün 18 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmaması ve Leipzig’in de oyuncuyu kadrosunda tutmak istememesi, Beşiktaş’ın bu transferde şansını artırıyor.

7 milyon euro bütçe ayrıldı

Fanatik'in haberine göre; yönetimin, Leipzig’in kiralamaya olumlu bakmadığı tecrübeli futbolcu için 7 milyon euroluk (112 milyon TL) transfer bütçesi ayırdığı belirtildi.