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Gündem Sorsan 'sol' derler! Kavala'nın gönüllü hamalları: Milyoner Sorosçuya yoksul mahalle üzerinden destek
Gündem

Sorsan 'sol' derler! Kavala'nın gönüllü hamalları: Milyoner Sorosçuya yoksul mahalle üzerinden destek

Ateş Alpar adlı şahıs, Milyoner İşadamı Soros beslemesi Osman Kavala'ya dikkat çekmek için, Kavala portresiyle İstanbul'un yoksul mahallelerini dolaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 12:56:00 -
Sorsan 'sol' derler! Kavala'nın gönüllü hamalları: Milyoner Sorosçuya yoksul mahalle üzerinden destek

Ateş Alpar adlı kişi, Sorosçu Milyoner İşadamı Osman Kavala’nın cezaevinde bulunmasına dikkat çekmek için tuhaf bir yönteme başvurdu. Batı kuklası Milyoner Kavala'nın potresiyle istanbul'un kenar mahallelerini gezerek Kavala'nın içeride olmasına dikkat çekmek istedi. Emperyalist batı'nın desteklediği Soros beslemesi Kavala için Etiler-Nişantaşı gibi 'Boğazdaki Aşiretlerin' yoğunlukta olduğu yerler yerine yoksul mahallelerde 'sözde' sanatsal çalışma yapılması ve bunun 'sol' adı altında yutturulmaya çalışılması Türkiye'deki 'sol'un gülünç halini gözler önüne serdi.

Daha önce de, yıllardır 'Anti Emperyalizm ve solculuk' edebiyatı yapan gazeteci ve medya kuruluşlarının, sömürgeci Avrupa tarafından fonlandığı ortaya çıkmıştı.

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Yorumlar

fetösavar

yahu bu z kuşağı tuhaf... aylarca amerikan üniversitesi boğaziçinde starbucks kafe protesto edilip girişi engellendi... adam da başlarım kafenize deyip kapattı gitti... yani bu ne perhiz hesabı...
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