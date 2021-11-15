Sorsan 'sol' derler! Kavala'nın gönüllü hamalları: Milyoner Sorosçuya yoksul mahalle üzerinden destek

Ateş Alpar adlı kişi, Sorosçu Milyoner İşadamı Osman Kavala’nın cezaevinde bulunmasına dikkat çekmek için tuhaf bir yönteme başvurdu. Batı kuklası Milyoner Kavala'nın potresiyle istanbul'un kenar mahallelerini gezerek Kavala'nın içeride olmasına dikkat çekmek istedi. Emperyalist batı'nın desteklediği Soros beslemesi Kavala için Etiler-Nişantaşı gibi 'Boğazdaki Aşiretlerin' yoğunlukta olduğu yerler yerine yoksul mahallelerde 'sözde' sanatsal çalışma yapılması ve bunun 'sol' adı altında yutturulmaya çalışılması Türkiye'deki 'sol'un gülünç halini gözler önüne serdi.

Daha önce de, yıllardır 'Anti Emperyalizm ve solculuk' edebiyatı yapan gazeteci ve medya kuruluşlarının, sömürgeci Avrupa tarafından fonlandığı ortaya çıkmıştı.