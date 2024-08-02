Soros Vakfı'nda ayın elemanı yarışı: Ruşen kaptın yine Soros'tan fonu!

YENİ AKİT

Soros Vakfı'nın önemli emektarlarından Ruşen Çakır Filistin zulmünü görmezden gelen, İsrail aleyhine yapılan gönderileri kaldıran, emperyalizmin yüksek burçlarından biri olan Meta Şirketi'nin İnstagram kuruluşuna engel getirdiği için boynundaki Soros zincirinden güç olarak bahsi geçen karara hırladı.

Aynı şekilde bir çok solcu, Emperyalizme kan kusturan Haniye için milli yas ilan edilmesi hususunda da Hamas savaşçısı gören Yahudi gibi şekilden şekile girdi.

Bahsi geçen solcuların hiç biri Papa için milli yas ilan edildiğinde tek kelime laf edememişti...

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