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Spor

Sörloth karantinaya girdi

Ülkesi Norveç’e giden Trabzonspor’un golcü oyuncusu Alexander Sörloth‘ün bu akşam saat 22.10’da özel uçakla ülkesi Norveç’ten Trabzon’a gelerek karantina sürecine girdiği açıklandı.

2020-04-23 01:11:00 -
Sörloth karantinaya girdi

Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, Trabzon'a döndü.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, bir süre önce özel izinle ülkesi Norveç'e giden oyuncunun, akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a geldiği belirtildi.

Sörloth'un, Trabzon'da karantina sürecine girdiği kaydedildi.

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