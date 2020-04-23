Sörloth karantinaya girdi
Ülkesi Norveç’e giden Trabzonspor’un golcü oyuncusu Alexander Sörloth‘ün bu akşam saat 22.10’da özel uçakla ülkesi Norveç’ten Trabzon’a gelerek karantina sürecine girdiği açıklandı.
Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, Trabzon'a döndü.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, bir süre önce özel izinle ülkesi Norveç'e giden oyuncunun, akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a geldiği belirtildi.
Sörloth'un, Trabzon'da karantina sürecine girdiği kaydedildi.