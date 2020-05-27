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Spor

Sorgun Belediyespor, Bahadır Aksoy ile "yola devam" dedi

Yeniakit Publisher
2020-05-27 14:04:29 -
Sorgun Belediyespor, Bahadır Aksoy ile "yola devam" dedi

YOZGAT (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, 2020-2021 voleybol sezonunda da antrenör Bahadır Aksoy ile devam etme kararı aldı.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun tamamlanamadığını, bunun üzerine Türkiye Voleybol Federasyonu'nun bu yıl ligde 16 takımın mücadele etmesini kararlaştırdığını belirtti.

Ligden düşme olmayacağını ve şampiyon çıkmayacağını aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi'nde devam edecek. Bu yıl ligler eylülde başlayacak. Biz de geçen yılki hocamız Bahadır Aksoy ile devam etme kararı aldık. Biliyorum, taraftarlarımız çok daha güçlü bir takım istiyor. Biz de bu isteği boşa çıkarmamak adına gece gündüz yoğun bir transfer çalışması yürütüyoruz. En kısa sürede değerli taraftarlarımıza mutlu haberleri vermek istiyoruz. Şu anda hocamızın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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