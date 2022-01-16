Sopa ve bıçaklarla yürüyen Suriyeliler için flaş karar
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde ellerinde döner bıçakları ve sopalarla dolaşan 20 Suriye uyruklu kişiden 19'u sınır dışı edildi.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde ellerinde döner bıçakları ve sopalarla dolaşan Suriyeli bir grup, ülke gündemine oturmuştu. O anlara ait görüntülerin ortaya çıkmasıyla Adana polisi harekete geçmişti.
Emniyet güçleri, 7 Ocak'ta sosyal medyada paylaşılan video kaydındaki kişilerle ilgili yaptığı çalışma sonucu olaya karışan 20 Suriye uyruklu kişiyi yakaladı.
Sınır dışı edildiler
Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen 19 Suriyelinin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sağlandı.
Olaya karışan bir Suriyeli hakkındaki adli süreç ise devam ediyor.