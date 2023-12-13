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Dünya Sonunu hazırlayan İsrail ABD'ye meydan okudu! Biden'ı kızdıracak açıklama
Dünya

Sonunu hazırlayan İsrail ABD'ye meydan okudu! Biden'ı kızdıracak açıklama

Yeniakit Publisher
2023-12-13 19:33:00 - 2023-12-13 19:46:25
Sonunu hazırlayan İsrail ABD'ye meydan okudu! Biden'ı kızdıracak açıklama

Biden'ın 'İsrail dünyanın desteğini kaybetmeye başladı' sözlerinin ardından İsrail'den bugün bir açıklama geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ülkesinin, uluslararası destek olsa da olmasa da Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüreceğini söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cohen, mevcut aşamada ateşkesin "Hamas'a bir hediye olacağını ve geri dönmesine olanak sağlayacağını" savundu.

Açıklamada Cohen'in, "İsrail, uluslararası destek olsa da olmasa da Hamas'a karşı savaşı sürdürecek." şeklindeki ifadelerine yer verildi. Cohen'in ayrıca, uluslararası topluma, küresel denizcilik hatlarını korumak için "etkili ve agresif" davranma çağrısında bulunduğu kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen

Biden ve Netanyahu arasında gerilim

İsrailli Bakan'ın açıklaması, ABD Başkanı Joe Biden'ın "İsrail'in Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladığına" ilişkin sözlerinin ardından geldi.
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Biden, dün, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar nedeniyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.

ABD'nin veto yetkisini kullanarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) işlevsiz hale getirmesi üzerine, Gazze'de acil ateşkes talebiyle dün gece Genel Kurulda oylanan karar tasarısı, 193 ülkeden 153'ünün desteğini alırken yalnızca İsrail, ABD, Avusturya ve Çekya başta olmak üzere 10 ülke tarafından reddedilmişti.

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Yorumlar

Vatandas

Ne kadar saf siniz hemen de inandınız it it ısır maz mis ikisi de siyonist abd nin desteği olmasa bu kanı bozu k İsrail bu kadar ileri hidemez
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