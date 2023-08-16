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Gündem Sonunda takıda damada bunu da hediye ettiler
Gündem

Sonunda takıda damada bunu da hediye ettiler

Yeniakit Publisher
2023-08-16 19:14:00 -
Sonunda takıda damada bunu da hediye ettiler

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapılan düğünde damada altın yerine araba lastiği hediye edildi.

 

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Kahraman Tuna ve Çiğdem Tuna’nın düğününde, damada altın yerine araç lastiği hediye edildi.
Kahraman ve Çiğdem Tuna’nın düğününe katılanlar, ilginç bir takı törenine şahitlik etti. Takı töreninde, damadın oto lastik işi yapan arkadaşı Faruk Sincar ve Mehmet Tuna süslediği araç lastiğini hediye etti. Davetliler alkışlarla çiftin mutluluğuna ortak olurken, çift arkadaşlarının hediyesi ile şaşkınlık yaşadığını belirtip teşekkür etti.

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