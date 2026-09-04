Sonunda NATO petrol boru hattını da patlattık
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen "Toplulaştırma ve Arazi İçi Geliştirme Projesi" kapsamında gerçekleştirilen yol yapım çalışmaları sırasında NATO’ya ait petrol boru hattı zarar gördü. Boru hattının zarar görmesinin ardından bölgeye NATO ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Bilecik'te Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) ait petrol boru hattında iş makinesi kaynaklı patlama yaşandı.
Olay; Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyü Köysırtı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen "Toplulaştırma ve Arazi İçi Geliştirme Projesi" kapsamında gerçekleştirilen yol yapım çalışmaları sırasında NATO’ya ait petrol boru hattı zarar gördü. Boru hattının zarar görmesinin ardından bölgeye NATO ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken, olayın meydana geldiği noktada incelemelerde bulunuldu.
Çalışma sırasında zarar gören NATO petrol boru hattının yer yüzeyine oldukça yakın bir seviyede bulunması dikkat çekti. Olayın ardından bölgede gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, hasar gören boru hattının onarılması için çalışmalara başlandı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme yaparken, yaşanan olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla tahkikat başlatıldı.