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Sağlık Sonunda korkulan oldu! Artık çocuklarda da görülmeye başlandı
Sağlık

Sonunda korkulan oldu! Artık çocuklarda da görülmeye başlandı

Yeniakit Publisher
2023-11-16 13:14:00 -
Sonunda korkulan oldu! Artık çocuklarda da görülmeye başlandı

Son yıllarda çocuklara çok sık diyabet tanısı konulmaya başlandı.

Türkiye’de 10 yıl ara ile yapılan çalışmaya göre Tip 2 diyabet yaygınlığının yüzde 7,5’tan yüzde 13,5’a çıktığını belirten Endokrinoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Saklamaz, “Tip 2 diyabet, 40 yaş ve sonrasında görülür bilgisi artık değişti. Obezite; hareketsiz yaşam, yüksek kalorili beslenmeyle birlikte, artık çocukluk yaşlarında da Tip 2 diyabet tanısı koymaya başladık” dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Saklamaz, diyabetle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Türkiye’de diyabet yaygınlığının arttığına işaret eden Dr. Saklamaz, “Tip 2 diyabet gelişimini engellemek veya geciktirmek elimizde. Dengeli beslenmek, her gün 1 saat kadar kardiyo-egzersiz yapmak, kilo vermek gibi yaşam ve beslenme tarzı değişiklikleri, Tip 2 diyabet önleyici veya öteleyicisi olabilir. Bazı ilaçlar da bu amaçla önerilebilir; ama kişinin diyet ve spor yapması kadar etkili bulunmamıştır. Türkiye’de 10 yıl ara ile yapılan benzer bir çalışmada Tip 2 diyabet yaygınlığının yüzde 7,5’tan yüzde 13,5’a çıktığı tespit edilmiştir. Tip 2 diyabet, 40 yaş ve sonrasında görülür bilgisi artık değişti. Obezite, hareketsiz yaşam, yüksek kalorili beslenmeyle birlikte, artık çocukluk yaşlarında da Tip 2 diyabet tanısı koymaya başladık” diye konuştu.

Obezite ile birlikte görülme sıklığı arttı

Diyabet hastalığının, insülin eksikliği veya etkisizliği nedeniyle kanda şeker yüksekliği ile seyreden bir hastalık olduğunu hatırlatan Dr. Saklamaz, “Kan şeker yüksekliği, sudaki kireç yüksekliği gibi damar siteminde sertleşme ve daralma yaparak ilgili organda dolaşım bozukluğuna yol açarak hastalıklara neden olmaktadır. Kalp damarları tıkanınca kalp krizi, beyin damarları tıkanınca felç, bacak damarları tıkanınca periferik amputasyonlara yol açabilir. Tip 2 diyabet, insülini etkisinde ve salgısında azalma olması sonucu gelişir. Bu hastaların ailesinde diyabet öyküsü vardır. Son 20-30 yıldır yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarımızın değişmesi sonucu obezitenin artışı ile toplumda görülme sıklığı hızla artan diyabet türüdür. Bu hasta grubunun diyet ile beraber kilo vermesi, şeker ayarı için kullanılan hapların ve insülin miktarının minumum olmasını sağlar” ifadelerini kullandı.

İEÜ Medical Point Hastanesi, Dünya Diyabet Günü nedeniyle hastanede stant açarak hem kan şekeri ölçümü yaptı hem de diyabet hakkında bilgiler paylaştı.

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