Sonunda! Irak, katil ABD askerlerini ülkeden...

Irak, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun görev süresini sonlandırmaya hazırlanmak için komite kurdu.

Başbakan Muhammed Şii el Sudani'nin ofisinden Cuma günü yapılan açıklamaya göre Bağdat yönetimi, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunu sona erdirmeye hazırlanmak üzere ikili bir komite oluşturuyor.

Ne olmuştu?

Irak'ta İran tarafından desteklenen Şii çatı örgütü Haşdi Şabi'ye bağlı gruplar bu ülkedeki Amerikan üslerine yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıdan Aralık ayı sonuna kadarki süreçte Suriye ve Irak'taki Amerikan üslerine 103 saldırı düzenlendi. Bu saldırılarda ölen ABD askeri olmazken birçok hafif yaralanma vakası bildirildi.

ABD ise geçtiğimiz Perşembe günü başkent Bağdat'ta bu saldırıla verdiği yanıtta Haşdi Şabi bileşenlerinden Irak Nuceba Hareketi lideri Ebu Takva el Saidi'yi hedef almıştı.

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Nuceba Hareketi tarafından yapılan açıklamada El Saidi'nin ölümü doğrulandı.

Irak ordusu Perşembe günü erken saatlerde ABD öncülüğündeki koalisyonun Bağdat'ta Iraklı bir güvenlik birimine insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıyı "tehlikeli bir tırmanma" olarak niteleyerek kınamıştı.

Kaynak: Mepa News