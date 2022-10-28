Sonunda Davutoğlu'nun tetikçisinin de kafasına dank etti! Heh şöyle, dökülün bakalım

"Altılı masa"dan bir halt olmayacağını, Ahmet Davutoğlu’nun yarı resmi yayın organı Karar’da kalem oynatan "hafız yazar" Mehmet Ocaktan da idrak etti. Seçimin 14 Mayıs’ta yapılma ihtimali dikkate alındığında, bireysel çalışmaların "altılı masa" için yeterli olmayacağını belirten Ocaktan, itiraflarla dolu yazısında şunları kaydetti:

"(...) Şu günlerde sanki muhalefetin rüzgarı biraz yavaşlamış gibi bir algı var. Haksızlık etmeyelim, masada yer alan bütün siyasi partiler sahadalar ve tek tek iyi çalışmalar yapıyorlar.

Ancak seçimin 14 Mayıs’ta yapılma ihtimali dikkate alındığında, bu bireysel çalışmalar 6’lı masa için asla yeterli değil. Çünkü bu seçimi ne CHP, ne İYİ Parti, ne DEVA, ne Gelecek, ne Saadet, ne de DP tek başına kazanacak. Eğer seçim kazanılacaksa, mutlaka birlikte kazanılacak.

6’lı masada yer alan siyasi partilerin tamamının bu bilinçte olduklarını varsayarak söylemek gerekirse, muhalefetin mutlaka vites yükselterek bu ittifakın söylem ve eylem kabiliyetini bir üst lige taşımaları şart. Yani ne yapacaklarsa, nasıl bir yol haritası tasarlıyorlarsa bir an önce belirleyip 6’lı masayı tek bir sese dönüştürmek zorundalar. (...)"