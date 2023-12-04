Sonunda bu rezilliği de yaptılar! Caddenin ortasında onları görenler şok oldu! İşte “Başımıza taş yağacak” dedirten o görüntüler

Gün geçmiyor ki skandal bir olay yaşanmasın. Bir kadın, kocasına tasma taktı, yetmedi eşini sokak sokak gezdirdi. Eşini tasma ile gezdiren kadını görenler gözlerine inanamadı.

İngiltere'de çekildiği öne sürülen görüntüler izleyenleri adeta şoke etti. Sosyal medyadan paylaşılan ve kısa süre içerisinde viral olan görüntülerde bir kadının kocasının boynuna tasma takıp gezdirdiği görüldü.

İsmi açıklanmayan kadın, kocasının boynuna tasma bağlayarak sokak sokak gezdirdi. Genç kadın, yaptığı rezillik yetmezmiş gibi bir de kocasının ağzını küllük gibi kullandı. O anlar yoldan geçenler tarafından saniye saniye kayda alındı.

Bir gören bir daha baktı

Çevredeki insanlar ne olduğunu anlayamadı. Bazı vatandaşlar durup izlerken bazıları ise o anları cep telefonlarına kaydetmeyi seçti.

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