Sonunda bu da oldu! Saadet Partisi eşcinsel sapkınları destekleyen derneğin programına katılacak

Yeniakit.com.tr

Eşcinsel sapkınların destekçilerinden SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, düzenleyeceği online programda 6'lı ittifak ile buluşacak.

Programa, Milli Görüş'ü temsil ettiği iddia eden Saadet Partisi de katılacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya'nın katılacağı programda, "kadın hakları" başlığı adı altında sapkınların "özgürlüğü" konuşulacak.

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği 2021'de eşcinsel bir sapkını ödüle layık görmüştü.

6'lı ittifak masası, yayınladığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'nde "Bireylerin eşit ve özgür vatandaş olarak düşüncelerini özgürce ifade edebildiği ve inandığı gibi yaşayabildiği demokratik bir Türkiye’yi inşa etmek." ifadeleri ile eşcinsel sapkınlara kapı aralamıştı.