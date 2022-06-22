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Siyaset Sonunda bu da oldu! Saadet Partisi eşcinsel sapkınları destekleyen derneğin programına katılacak
Siyaset

Sonunda bu da oldu! Saadet Partisi eşcinsel sapkınları destekleyen derneğin programına katılacak

Merhum Necmettin Erbakan'ın Milli Görüş mirasını temsil ettiklerini iddia eden Temel Karamollaoğlu yönetimindeki Saadet Partisi, geçtiğimiz yıl eşcinsel sapkınlara ödül veren SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği’nin online programına katılacak. Programda "kadın hakları" başlığı adı altında sapkınların "özgürlüğü" konuşulacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 23:58:00 - 2022-06-23 14:07:47
Sonunda bu da oldu! Saadet Partisi eşcinsel sapkınları destekleyen derneğin programına katılacak

 Yeniakit.com.tr 

Eşcinsel sapkınların destekçilerinden SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, düzenleyeceği online programda 6'lı ittifak ile buluşacak.

Programa, Milli Görüş'ü temsil ettiği iddia eden Saadet Partisi de katılacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya'nın katılacağı programda, "kadın hakları" başlığı adı altında sapkınların "özgürlüğü" konuşulacak.

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği 2021'de eşcinsel bir sapkını ödüle layık görmüştü.

6'lı ittifak masası, yayınladığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'nde "Bireylerin eşit ve özgür vatandaş olarak düşüncelerini özgürce ifade edebildiği ve inandığı gibi yaşayabildiği demokratik bir Türkiye’yi inşa etmek." ifadeleri ile eşcinsel sapkınlara kapı aralamıştı.

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Yorumlar

thunder

temelin niyeti belli oldu en sonunda makyaji yapacak sakal engel degil diyecek ...EYYY Milli gorusculer ve saadet taraftarlari geldiginiz nokta ,,ibnelerden bahsedildiginde sizlerinde bu hayat tarzina sapkinliga olan desteginiz hatirlanacak ve hatirlatacagiz

Mürşit Sündiken (METİN MANAV)

İBRENİN BİLDİĞİ VARDIR!Aklımız ermemeli,olduysa söylemeden;Ye niyet değildir EMNİYET..
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