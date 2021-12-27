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Teknoloji Sonunda bu da oldu! Düşünce yoluyla ilk tweet!
Teknoloji

Sonunda bu da oldu! Düşünce yoluyla ilk tweet!

Avustralya’da Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastası bir erkek Synchron tarafından geliştirilen beyin çipi sayesinde düşünce yoluyla tweet attı. Hasta, bu teknolojinin kendisine bağımsızlık kazandırdığını bildiğini ve bunun için pratik yapması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 14:26:00 -
Sonunda bu da oldu! Düşünce yoluyla ilk tweet!

Teknolojinin gelişmesi pek çok alanda kolaylık sağlıyor, Synchron isimli beyin implantı geliştiren şirket, felçli bir hastada düşüncelerini metne dökmesini sağlayan çip geliştirdi.


Avustralya'da Philip O'Keefe isimli 62 yaşındaki felçli hasta, Stentrode beyin bilgisayar arayüzünü kullanarak, Synchron CEO'su Thomas Oxley'in hesabına "Tuşa basmaya veya seslere gerek yok. Bu tweet'i sadece düşünerek oluşturdum." şeklinde doğrudan düşüncesini Twitter aracılığıyla başarılı bir şekilde metne döktü.

ALS hastası ​Philip O'Keefe, Synchron CEO'su Thomas Oxley'in hesabına "Tuşa basmaya veya seslere gerek yok. Bu tweet'i sadece düşünerek oluşturdum." şeklinde doğrudan düşüncesini başarılı bir şekilde Twitter aracılığıyla metne döktü.

Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığının henüz bir tedavisi yok ve kasların hareket etmesini sağlayan beyin ve omurilikteki sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık olarak biliniyor.

O'Keefe, bu teknolojinin kendisine bağımsızlık kazandırdığını bildiğini ve bunun için pratik yapması gerektiğini söyledi. "Şimdi, sadece bilgisayarda nereye tıklamak istediğimi düşünüyorum ve e-posta gönderebilir, banka yapabilir, alışveriş yapabilir ve şimdi Twitter aracılığıyla dünyaya mesaj gönderebilirim." diyerek kendini ifade etti.

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