Sonunda bu da oldu: Çocuk, zürafa beslemek isteyince metrelerce havalandı! Artık iki kere düşünecek
Ailesiyle birlikte hayvanat bahçesine giden çocuk, zürafa beslemek isteyince metrelerce havalandı. Bundan sonra bir kediyi bile beslerken iki kere düşünecek.
Bu dehşet verici olayın ardından çocuk, bir daha kedi beslerken bile iki kere düşünecek.
Hep birlikte hayvanat bahçesine gelerek keyifli bir gün geçirmeyi planlayan aile, korkunç bir olayla sarsıldı. Ailenin küçük çocuğu, zürafanın yanına gelince onu beslemek istedi. Elindeki yaprağı ona doğru uzattı. Zürafa, yaprağı almak istedi ancak çocuk yaprağı bırakmayınca bir anda metrelerce havalandı. Yaşanan ani durum karşısında panikleyen anne ve baba, çocuklarını havada yakalayarak indirmeye çalıştı. Neyse ki çocuğa bir şey olmadı. Aile, hızlıca oradan uzaklaşırken zürafa olanlardan habersiz yaprağı yemeye devam etti. O anlar sosyal medyada binlerce kez yorum yağmuruna tutuldu. (tv100)
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