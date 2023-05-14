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Siyaset Sonuçlar düşük gelince Fatih Altaylı ilginç iddiayla kafa çıkardı: O oylar henüz sayılmıyor
Siyaset

Sonuçlar düşük gelince Fatih Altaylı ilginç iddiayla kafa çıkardı: O oylar henüz sayılmıyor

Yeniakit Publisher
2023-05-14 19:43:00 -
Sonuçlar düşük gelince Fatih Altaylı ilginç iddiayla kafa çıkardı: O oylar henüz sayılmıyor

Türkiye seçimlerine ilişkin son duruma bakıldığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açık ara önde görülüyor. Son gidişatı gören Fatih Altaylı sosyal medya hesabından ilginç bir iddiada bulundu.

Türkiye'de oy sayım işlemi devam ederken son veriler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı önde gösteriyor.

Muhalefet kanadında şok etkisi yapan bu sonuçların ardından gazeteci Fatih Altaylı'dan dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

Fatih Altaylı yaptığı açıklamada, " Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu sandıklara itiraz dilekçesi verilince tekrar sayılıncaya kadar veriler girilemiyor. Bu yüzden şu anda yanıltıcı bir durum var. Sakin olun" ifadelerini kullandı.


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