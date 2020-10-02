Sonsuzluk Kitabevi, Arnavutluk'ta perde açacak

ANKARA (AA) - Devlet Tiyatroları (DT), Arnavutluk'taki Uluslararası Skampa Çağdaş Tiyatro Festivali'nde "Sonsuzluk Kitabevi"ni tiyatroseverlerle buluşturacak.

DT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un Elbasan şehrinde bu yıl 22'ncisi düzenlenecek Uluslararası Skampa Çağdaş Tiyatro Festivali'nde Ankara Devlet Tiyatrosu perde açacak.

Devlet Tiyatroları aldığı davet üzerine 30 Eylül- 4 Ekim'de Elbasan'a gidecek. Arnavutça alt yazıyla yerli bir eser olan Sonsuzluk Kitabevi'ni sergileyecek.



Sabahattin Kudret Aksal'ın yazdığı ve DT Genel Müdürü Mustafa Kurt'un rejisörlüğünü üstlendiği Sonsuzluk Kitabevi, eski Osmanlı kalesi olan Elbasan Kalesi'nde 3 Ekim Cumartesi saat 19.00'da açık havada sanatseverlerle buluşacak.



DT sahnelerinde 40 yıl aradan sonra yeniden tiyatroseverler ile buluşan Sonsuzluk Kitabevi, ölümsüz eserler kaleme almış yazarların eserlerini bütün tanıdıklarına, eşine, dostuna ve insanlara göndermek isteyen, ölümsüz eserlerle ölümsüz olmayı amaçlayan bir adamın hikayesini anlatıyor.



Oyunun müziklerini Can Atilla, dekorlarını eski sanat teknik müdürü, baş dekoratör Hakan Dündar ve kostümlerini Funda Karasaç üstlenirken, oyunun dans düzeni ise Devlet Opera ve Balesinin baş koreografı Volkan Ersoy'a ait. Oyunda, 'Adam' karakterine Özgür Deniz Kaya, "Birinci Kız"a Orida Yıldıran, "İkinci Kız"a ise Gizem Yönel hayat veriyor.

Skampa Çağdaş Tiyatro Festivali, Arnavutluk'taki en büyük uluslararası tiyatro etkinliklerinden biri olup, muhteşem bir kültürel mirasa sahip Elbasan'da 21 yıldır her sonbaharda düzenleniyor.