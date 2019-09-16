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Sonsuz Şükran köyüne ’Yüreğiyle yürüyenler’ kadın heykeli

Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi’nde kurulan Sonsuz Şükran köyünde heykeltıraşlar tarafından yapılan “Yüreğiyle yürüyenler’ kadın heykelinin açılışı yapıldı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:12
Sonsuz Şükran köyüne ’Yüreğiyle yürüyenler’ kadın heykeli

Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi’nde kurulan Sonsuz Şükran köyünde heykeltıraşlar tarafından yapılan “Yüreğiyle yürüyenler’ kadın heykelinin açılışı yapıldı.


Heykeltıraş Meral Aran Kaysı, düzenlenen açılış programında yaptığı konuşmada, çalışmayı heykeltıraş arkadaşı Emrah Ateşli ile birlikte müşterek olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.


Bir süre önce düzenlenen Anadolu’ya Şükran Buluşmaları Festivali kapsamında gerçekleştirilen heykel sempozyumu nedeniyle geldiğimiz Sonsuz Şükran köyünde başladıkları çalışmaları bitirdiklerini ifade eden Kaysı, "Bu yılki sempozyumun konusu Anadolu kadını idi. 8 heykeltıraş çalıştık burada. Kuzey Kıbrıs ve İtalya’dan gelen arkadaşlarımız oldu. İnşallah seneye daha kapsamlı bir sempozyum yapmayı düşünüyoruz”dedi.


Açılışını yapıyor oldukları heykelin cefakar ve fedakar Anadolu kadınını sembolize ettiğini vurgulayan Kaysı, "Bu seneki çalıştığımız, bugün açılışını yapacağımız heykel ise hepimizin dünyaya gelmesinde temel taşı olan kadınlarımıza bir parça olsun, onlara olan vefa duygumuzu belki biraz dile getirmek için böyle bir çalışma yaptık. Adına şiirler yazılan, şarkılar, türküler yakılan, edebiyatta romanlar yazılan kadınlarımızın bir de böyle heykelde görünmesi için kendi alanımızda bir şeyler yapmaya çalıştık. Sanat ve kadın diye düşünürsek eğer; kadınların sanata büyük katkısı vardır; bugün edebiyatta, sinemada kadın üzerine yazılan şiirlerde bizim de heykelde olsun tuzumuz dedik ve böyle bir çalışma yaptık umarım beğenirsiniz. ‘Yüreğiyle yürüyenler’ heykelimizin ismi. Bir gözünü kapalı yapmamızın sebebi, Anadolu kadını her şeyi görür ama görmezden gelir, duyar ama duymazdan gelir. Onun için böyle sembolize ettik biz. O da Mehmet hocamın bize önerisiyle böyle çalıştık. Gözü kapalı olursa, bir esprisi olsun, dikkat çeksin, akıllarda kalsın diye” şeklinde konuştu.


Sonsuz Şükran Köyü’nün Kurucusu Mehmet Taşdiken ise sanatçılara ait köyde sürekli olarak kültürel ve sanatsal etkinlikler yaptıklarına dikkati çekerek, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti. Bu yıl 10’uncusunu düzenledikleri festival kapsamında gerçekleşen heykel sempozyumunda çalışmaları tamamlanan eserleri tek tek köyde yerlerine yerleştirmeye başladıklarını anlatan Taşdiken, “Son eseri de burada yerine koyduk. İnşallah sizlerin teşrifleriyle açılışını yapacağız. Bu sempozyumun başlığı Anadolu kadını idi. Anadolu kadını nedir, sanatsal olarak tabi bunun yorumlanmasını yapıyor arkadaşlarımız. Çalışmalarında bir çeşit yorum yapıyorlar. Anadolu kadınıyla ilgili başka eserlerimiz de var. Onlar yerlerine yerleştirildi” dedi.


Konuşmaların ardından Sonsuz Şükran köyü girişine yerleştirilen yapımı tamamlanan ‘Yüreğiyle yürüyenler” kadın heykelinin üzerindeki örtü kaldırılarak açılışı gerçekleştirildi.


Programa, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, heykeltıraşlar, köyde kalan sanatçılar, mahalle sakinleri ve bisikletseverler katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:12
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