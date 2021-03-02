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Dünya Sonraki seçim için Trump kendinden emin konuştu
Dünya

Sonraki seçim için Trump kendinden emin konuştu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde aday olması durumunda parti içinde hiçbir Cumhuriyetçi rakibinin kendisi karşısında hiç şansı olmayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 02:01:00 -
Sonraki seçim için Trump kendinden emin konuştu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Newsmax kanalına verdiği mülakatta, 2024 başkanlık seçimlerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Başkanlık seçimlerine girip girmemeye henüz karar vermediğini belirten Trump, Cumhuriyetçi Parti içinde bir rakibinin kazanma ihtimalini, "Böyle bir şey olacağını hayal edemiyorum. Eğer yapılan işteki performansa bakarsanız bizden başka birinin kazanabileceğini sanmıyorum." şeklinde değerlendirdi.

Trump, başkanlığı döneminde Cumhuriyetçi Parti için çok önemli işler yaptığını savunarak, bu performansının Cumhuriyetçiler nezdinde çok değerli görüldüğünü ifade etti.

Amerika'yı çok sevdiğini ve ülkesi için doğru olan şey yapacağını belirten Trump, Cumhuriyetçi seçmen tabanındaki enerji ve motivasyonun uzun zamandır olmadığı kadar yüksek olduğunu dile getirdi.

Pazar günü Florida'da yapılan 2021 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansına katılan Trump, 2024 başkanlık seçimlerine yeşil ışık yakmış ancak henüz kesin karar vermediğini belirtmişti.

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