“Sönmez Işıklar” raflarda

HÜSNÜ ERDEM İSTANBUL

Raflardaki yerini alan kitap hem içerdiği güçlü şiirler hem de taşıdığı anlamlı sosyal sorumluluk yönüyle dikkat çekiyor. Sönmez Işıklar, gerçek hayat hikâyelerinden ilhamla kaleme alınmış şiirlerden oluşuyor. Kitapta yer alan her dize, her sözcük ve her hecenin büyük bir titizlikle seçildiğini belirten Sönmez, okurun şiirlerde kendisinden bir parça bulacağını vurguluyor. Şair, kitabı okuyanların “Benim düşündüklerimi söylüyor, altına imzamı gözü kapalı atarım” diyeceğini ifade ediyor. Eserde; Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, İlham Aliyev, Devlet Bahçeli, Özgür Özel, Abdullah Öcalan, Ali Koç, Alparslan Türkeş, Bilal Erdoğan, Çanakkale, Deniz Baykal, Eren Bülbül, Filistin, Mehmet Öntürk, Merih Demiral, Muhsin Yazıcıoğlu, Mustafa Kemal Atatürk, Necmettin Erbakan, Nusret, Ömer Halisdemir, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Türkiye, Volkan Demirel gibi birçok isim ve kavrama ithaf edilen akrostiş şiirler ile birlikte “müstesna” olarak nitelendirilen özel şiirler yer alıyor. Kitap, şairin ifadesiyle “her ele lazım” bir eser olma iddiası taşıyor. Kitapta yer alan ve Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken dizeler ise okuyanları derinden sarsıyor: “Feryat figan kan revan / İsrail bombalıyor durmadan / Leylalar aç susuz ölüyor oynamadan / Siyonistler soykırım yapıyor hiç acımadan / Türkiye siper ediyor gövdesini korkmadan.” Sönmez Işıklar, yalnızca edebi yönüyle değil, dayanışma ve vicdan çağrısı yapan yönüyle de öne çıkıyor. Abdulla Sönmez, kitabın satışından elde edilecek telif gelirinin yarısının Filistin halkı için Kızılay’a, diğer yarısının ise deprem konutları için AFAD’a bağışlanacağını açıkladı. Abdulla Sönmez, okuyuculara ve kitapseverlere çağrıda bulunarak, “Bu kitabın temin edilmesi ve teminine yardımcı olunması büyük önem arz etmektedir” dedi. Şiiri bir umut, bir direniş ve bir vicdan dili olarak gören Abdulla Sönmez’in “Sönmez Işıklar” adlı yeni kitabı, edebiyatla iyiliği aynı sayfada buluşturmak isteyenler için raflardaki yerini aldı.