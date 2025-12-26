Afrika ülkesinde 56 yıl sonra bir ilk!

Somali Federal Cumhuriyeti Ulusal Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonundan yapılan açıklamada, bölgesel yönetimlerin belirleneceği yerel seçimler için seçmenlerin Mogadişu'da oy kullanmaya başladığı biildirildi.

Açıklamada, seçime 20 siyasi partiden 1604 adayın katıldığı belirtildi.

Yetkililer, Mogadişu’daki yerel seçimlerin başarılı şekilde tamamlanması halinde, bunun ülke genelinde yapılması planlanan doğrudan seçimler için örnek teşkil edeceğini ifade ediyor.

Seçimler, ülkede uzun süredir uygulanan dolaylı ve kabile temelli “4,5 sistemi”nden, bir kişi bir oy esasına dayalı doğrudan seçim sistemine geçişte tarihi bir adım olarak nitelendiriliyor.

Somali’de en son 1969 yılında doğrudan genel seçim yapılmıştı.