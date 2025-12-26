Kazakistan'daki uçak faciasında "savaş başlığı" şoku

Bakü–Grozni seferini yaparken 25 Aralık 2024 tarihinde Aktau’ya inişi sırasında kaza yapan Embraer 190 tipi yolcu uçağına ilişkin beklenen ara rapor yayımlandı. Kazakistan, Azerbaycan, Rusya ve Brezilya’dan uzmanların yanı sıra ICAO gözlemcisinin de yer aldığı geniş katılımlı komisyon, elde edilen ilk bulguları analiz etti.

YABANCI METAL CİSİMLER MERCEK ALTINDA

Soruşturma ekibi uçağın kara kutularını inceleyip kokpit ses kayıtlarını çözümlerken, olay yerinde de detaylı yapısal çalışmalar yürüttü. Enkazdan toplanan parçalar üzerinde yapılan balistik ve kimyasal incelemelerde, uçağın gövdesinde yabancı metal cisimlere rastlandı. Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Uçakta tespit edilen hasarın bir savaş başlığının tahrip edici unsurlarının etkisiyle oluşmuş olabileceği değerlendirilmektedir. Ancak, bu unsurların kaynağı henüz net olarak belirlenememiştir."

İncelemeler sırasında uçaktaki oksijen tüplerinde veya herhangi bir bölgesinde patlayıcı madde izine rastlanmadığı, facianın iç bir patlamadan kaynaklanmadığı belirtildi.

HİDROLİK SİSTEMDEKİ HASARIN KAYNAĞI NE?

Uçağın 2 numaralı hidrolik sistem borusu üzerinde yapılan incelemelerde, çelikten yapılmış metal parçaların yol açtığı hasarlar tespit edildi. Bu bulgular, uçağın havada dışarıdan gelen bir müdahaleye maruz kalmış olma ihtimalini güçlendiriyor.

NİHAİ SONUÇ İÇİN ABD İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Kazanın tam nedenini ortaya koyacak olan Merkezi Bakım Bilgisayarı’na (CMC) ait veriler, termal hasar nedeniyle şu an için okunamaz durumda. Verilerin kurtarılması için üretici firmaya başvurulması kararlaştırılırken, komisyonun ABD yetkili temsilcileriyle teknik temaslarda bulunduğu bildirildi.

Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait uçakta 25 Aralık'ta yaşanan bu trajedide, 67 kişiden 38'i yaşamını yitirmişti.