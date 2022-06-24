Songül Karlı'nın edepsizliği oğlunu utandırdı! 'Yeter artık' diyerek isyan etti
Şarkıcı Songül Karlı'nın sosyal medya hesabından açık saçık edepsiz pozlar vermesi oğlunu utandırdı. Oğlu Efe, annesine 'Yeter artık' tepkisinde bulundu.
Estetik için 3 kere ameliyat masasına yatan Songül Karlı, sosyal medya hesabından açık saçık edepsiz pozlarına devam ediyor.
Oğlu isyan etmişti
Oğlu Efe'nin "Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor. Yeter artık" diyerek isyan ettiği öğrenildi.
Oğlunu dilemeyen Songül Karlı ise kendisini adeta teşhir etmeyi sürdürüyor.