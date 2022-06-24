  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Songül Karlı'nın edepsizliği oğlunu utandırdı! 'Yeter artık' diyerek isyan etti
Aktüel

Songül Karlı'nın edepsizliği oğlunu utandırdı! 'Yeter artık' diyerek isyan etti

Şarkıcı Songül Karlı'nın sosyal medya hesabından açık saçık edepsiz pozlar vermesi oğlunu utandırdı. Oğlu Efe, annesine 'Yeter artık' tepkisinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 20:22:00 -
Songül Karlı'nın edepsizliği oğlunu utandırdı! 'Yeter artık' diyerek isyan etti

Estetik için 3 kere ameliyat masasına yatan Songül Karlı, sosyal medya hesabından açık saçık edepsiz pozlarına devam ediyor.

Oğlu isyan etmişti

Oğlu Efe'nin "Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor. Yeter artık" diyerek isyan ettiği öğrenildi.

Oğlunu dilemeyen Songül Karlı ise kendisini adeta teşhir etmeyi sürdürüyor. 

 

9
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ömer

evladından utanır insan be

Zeynep

Önce kocam beni mahvetti dolandırdı diye kanal magazinlerde arlı şekilde mağduriyetini dile getirip duygu sömürüsü yaptı Sonra gerçek çirkin yüzünü kişiliğini karekterini ortaya çıkardı ben böyleyim beni tanıyınız mı demek istedi veya kayıplarını bu karşılamak için edepsiz hareketleri uygun mu gördü neticede her kesi kandırdı
TÜM YORUMLARA GİT ( 9 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23