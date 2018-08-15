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Soner Yalçın ile ABD Şaklabanı birbirine girdi! "Bırakın 'vatan siyaset üstüdür' palavrasını"

Kurduğu ABC Gazetesi ile yayın yapan ABD Şaklabanı Merdan Yanardağ, "Vatan siyaset üstüdür" başlıklı yazı yazan Odatv'nin sahibi Soner Yalçın'a "Bırakın "vatan siyaset üstüdür" palavrasını" sözleriyle tepki gösterdi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 21:28
Soner Yalçın ile ABD Şaklabanı birbirine girdi! "Bırakın 'vatan siyaset üstüdür' palavrasını"

 yeniakit.com.tr 

Amerikancı haberleriyle adeta safını belli eden ABD Şaklabanı Merdan Yanardağ, Sözcü yazarı Odatv'nin sahibi Soner Yalçın'ın "Vatan siyaset üstüdür" yazısına tepki gösterdi.

AMERİKANCI SOLCU MERDAN YANARDAĞ'DAN HEZEYANLAR

Soner Yalçın'ın "Bugün suçlu aramanın değil topyekün direnişe geçmenin zamanı" şeklindeki yazısına çok bozulan Amerikancı Solcu Merdan Yanardağ "AKP iktidarı ile Türkiye Cumhuriyeti, hükümet ile devlet aynı şey değildir. ABD desteğiyle iktidar olanlarla bizim, bu milletin ortak bir "milli" çıkarı yok! AKP iktidarıyla uzlaşmak için gerekçe arayanlar varsa harbi olsun. Bırakın "vatan siyaset üstüdür" palavrasını. Ulusalcı muhalefet çuvalladı... "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır" ya da "vatan siyaset üstüdür" veya "milli dava varsa siyaset yok" lafları palavradır. Atatürk'ün söyle bir sözü yok. Vahdettin ile M.Kemal'in öncelikle vatan anlayışları, siyasetleri, felsefeleri farklıydı." ifadeleriyle ABD yalakalığına devam etti.

Amerikancı solcular rahatsız! ABD Şaklabanı Merdan başı çekiyor...

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 21:28
  1. Soner Yalçın
  2. Merdan Yanardağ

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